Наемники и ВСУ двинулись в атаку на Краснолиманском направлении

Наемники и ВСУ двинулись в атаку на Краснолиманском направлении
Фото: www.unsplash.com
Противник продолжает нападки по всей линии фронта

Ситуация на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства остается достаточно сложной. Противник не хочет сдавать позиции и стремится прорваться в разных точках фронта. Так, о массированной атаке со стороны Вооруженных сил Незалежной на Краснолиманском направлении стало известно сегодня, 11 ноября.

В бой пошли две мотопехотные роты, которые были усилены польскими наемниками. Противник выдвинулся в сторону Червонопоповки и Площанки Луганской народной республики. Такой информацией с общественностью поделились в главным оборонном ведомстве нашей страны.

Вооруженным силам Российской Федерации удалось сорвать вероломную атаку украинцев. Активный отпор наших бойцов и артиллерийский обстрел разрушили планы незалежных.

В результате этого инцидента около сотни вояк ВСУ и наемников были потеряны убитыми и ранеными. Также российские военные уничтожили боевую бронированную машину противника.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Жизнь и смерть на кону": Европе предрекли страшные испытания

Уровень комфорта европейцев снижается на глазах

Американский полковник раскрыл тайную договоренность Киева с США

Вашингтон не убирает руку с пульса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей