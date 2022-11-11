Противник продолжает нападки по всей линии фронта

Ситуация на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства остается достаточно сложной. Противник не хочет сдавать позиции и стремится прорваться в разных точках фронта. Так, о массированной атаке со стороны Вооруженных сил Незалежной на Краснолиманском направлении стало известно сегодня, 11 ноября.



В бой пошли две мотопехотные роты, которые были усилены польскими наемниками. Противник выдвинулся в сторону Червонопоповки и Площанки Луганской народной республики. Такой информацией с общественностью поделились в главным оборонном ведомстве нашей страны.

Вооруженным силам Российской Федерации удалось сорвать вероломную атаку украинцев. Активный отпор наших бойцов и артиллерийский обстрел разрушили планы незалежных.

В результате этого инцидента около сотни вояк ВСУ и наемников были потеряны убитыми и ранеными. Также российские военные уничтожили боевую бронированную машину противника.