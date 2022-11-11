Заокеанские руководители Киева не могут договориться

В информационном пространстве активно муссируется тема о возможном начале мирных переговоров между Россией и Украиной. Однако западные кураторы киевского режима пока не могут прийти к единой позиции по данному вопросу. Дошло до того, что в Вашингтоне разгорелся настоящий скандал.



По крайней мере, такая информация появилась в руках журналистов авторитетного американского издания The New York Times. Сообщается, что соответствующие данные были предоставлены рядом высокопоставленных чиновников из Белого дома.

Отмечается, что власть имущие в Соединенных Штатах Америки не могут прийти к единому мнению по поводу сложившейся ситуации. Так, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил Америки генерал Марк Милли настаивает на дипломатическом решении вопроса. А вот его главные оппоненты, советники американского главнокомандующего Джо Байдена утверждают, что никаких переговоров вести нельзя.

Разумеется, без решения Белого дома киевский режим не способен предпринимать никаких действий. Как известно, украинские власти давно утеряли самостоятельность.