ВСУ приготовили России несколько "сюрпризов" после наступления зимы

ВСУ приготовили России несколько "сюрпризов" после наступления зимы
Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта

Размытая от дождей земля, а также наступление серьезных холодов помешает активному ведению боевых действий на украинских территориях. Источники в Белом доме утверждают, что из-за этого ВСУ и ВС РФ собираются прибегнуть к другим военным тактикам, которые позволят поддерживать конфликт. Об этом сообщает The New York Times.

В связи с погодной паузой российская сторона, вероятно, продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, заявили собеседники. Украинцы, в свою очередь, могут развернуть скрытую кампанию, чтобы убедить русских в готовности совершить атаку на российских территориях.

"Это точечные убийства и просто общая диверсия против подконтрольных России территорий внутри Украины", – уверяют источники.

В США хотят использовать зиму для восстановления числа оборонительных и наступательных вооружений у ВСУ. К примеру, они собираются поставить оружие еще на 400 млн долларов – в список войдут мобильные зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия Avenger, которые запускают ракеты Stinger.

Аналитики полагают, что во время зимнего периода обе стороны будут заняты переподготовкой войск и планированием нового наступления в феврале. До тех пор, примерно с конца ноября, активных боевых действий, скорее всего, не будет. 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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