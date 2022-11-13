В Киеве сделали важное заявление о переговорах с Москвой

В Киеве сделали важное заявление о переговорах с Москвой
Фото: Friedemann Kohler/dpa/www.globallookpress.com
Украинская сторона обозначила примерные сроки

Глава украинской делегации в бывшей переговорной группе со стороны Украины Давид Арахамия утверждает, что после произошедшего с Херсоном переговоры с Россией стали неактуальны. Об этом он написал в Telegram. 

Глава фракции "Слуга народа" указал, что ранее Владимир Зеленский четко обозначил условия, при которых будут проведены переговоры с Москвой. Это "восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных ущербов, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится".

"Важный фактор – это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", – написал он.

Также в недавнем интервью украинской прессе Арахамия допустил, что переговоры между Украиной и Россией начнутся во второй половине 2023 года, когда будет запущен процесс предвыборной кампании Москвой и Вашингтоном. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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