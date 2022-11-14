На всех точках фронта продолжается активность противника

Украинские военнослужащие проявляют завидное упорство в стремлении максимально затянуть конфликт с Российской Федерацией и продолжают отчаянно отстаивать интересы преступного киевского режима. Практически ежедневно появляется информация об атаках со стороны Вооруженных сил Украины на разных направлениях. Так, стало известно о попытке незалежных высадиться на Кинбурнской косе в Николаевской области.



Соответствующей информацией с общественностью поделились представители главного оборонного ведомства нашей страны, передает телеканал RT.

Украинские диверсанты хотели высадиться неподалеку от села Покровское, расположенного на Кинбурнской косе, отмечает телеканал "360". Однако вероломный план по переброске диверсионной группы поближе к Херсонской области был пресечен Вооруженными силами России.

Украинцы прибыли на легкомоторных лодках, которые были уничтожены вместе с ними. Как сообщает интернет-издание "Свободная пресса", в ходе операции российских бойцов были ликвидированы порядка 20 украинских вояк. Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.