Украинский вояка два дня принимал армию России за ВСУ

Украинский вояка два дня принимал армию России за ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Курьезный случай привел к пленению незалежного

Любопытный инцидент произошел с украинским военнослужащим. Бравый вояка случайно перепутал Вооруженные силы Украины с Армией России. Причем свою оплошность незалежный заметил только спустя двое суток.

Страж киевского режима сообщил, что приехал на позиции, где ранее находились украинские боевики. Вышестоящие чины объявили воякам, что им следует выйти на дежурство в одном из окопов. Прилежный украинец с приказом спорить не стал и уселся в вырытом укреплении, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Мужчину несколько удивило, что на "несущих дежурство" украинских вояк никто не обращает внимание. Еще больше он удивился, когда увидел, что находящиеся рядом бойцы "как-то странно метают снаряды". В итоге он подошел к одному из военных и с ужасом обнаружил, что находится на позициях Вооруженных сил России. В итоге вояку взяли в плен, сообщает РИА ФАН.

Тем временем, украинская инфраструктура продолжает планомерно уничтожаться. Так, представители "Укрэнерго" заявили о повреждении одного из ключевых объектов на прошлой неделе, передает телеканал "360".

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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