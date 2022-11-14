С лица земли стерты базы в Херсонской и Харьковской областях

На полях специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои. На ежедневной основе главное оборонное ведомство нашей страны отчитывается о достигнутых за сутки результатах. Сегодня, 14 ноября, стало известно, что российским бойцам удалось сровнять с землей несколько пунктов управления Вооруженных сил Украины.



Речь идет о базах, которые располагались в Херсонской и Харьковской областях, а также на территории Луганской народной республики. Всего удалось ликвидировать три пункта управления. С данной задачей блестяще справились бойцы авиации и артиллеристы.

Кроме того, Вооруженными силами Российской Федерации были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, находившиеся в Харьковской области и Донецкой народной республике.

Помимо этих достижений, за минувшие сутки наши бойцы уничтожили склад оружия и боевой спецтехники, который украинские боевики оборудовали на землях Херсонщины. Также было подорвано хранилище топлива украинцев в Харьковской области.