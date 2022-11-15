Украинцы накинулись на ВС РФ с новыми обвинениями

Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Круглицкий в своих соцсетях заявил, что объект, обеспечивавший энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Его слова приводит РИА "Новости".

В качестве доказательства гендиректор опубликовал фотографии трансформаторов, которые, судя по всему, пострадали от взрывов.

Круглицкий отметил, что всего было уничтожено два объекта по 250 тонн каждый, сообщает Общественная служба новостей. Также пострадал зал релейной защиты. По его словам, сначала все было взорвано, а позже дополнительно расстреляно и разбито. Из-за этого местное население осталось без важного ресурса.

В произошедшем глава "Укрэнерго" обвинил российскую сторону. Он указал, что на данный момент они прорабатывают варианты поставок электроэнергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов.