В Киеве сообщили об ужасной катастрофе в Херсонской и Николаевской областях

В Киеве сообщили об ужасной катастрофе в Херсонской и Николаевской областях
Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/www.globallookpress.com
Украинцы накинулись на ВС РФ с новыми обвинениями

Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Круглицкий в своих соцсетях заявил, что объект, обеспечивавший энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Его слова приводит РИА "Новости". 

В качестве доказательства гендиректор опубликовал фотографии трансформаторов, которые, судя по всему, пострадали от взрывов.

Фото: соцсети

Круглицкий отметил, что всего было уничтожено два объекта по 250 тонн каждый, сообщает Общественная служба новостей. Также пострадал зал релейной защиты. По его словам, сначала все было взорвано, а позже дополнительно расстреляно и разбито. Из-за этого местное население осталось без важного ресурса.

Фото: соцсети

В произошедшем глава "Укрэнерго" обвинил российскую сторону. Он указал, что на данный момент они прорабатывают варианты поставок электроэнергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ приготовили России несколько "сюрпризов" после наступления зимы

Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта

"Клоун и лицемер": в Британии врезали Сунаку за слова о Путине

Русофобия в Лондоне цветет и пахнет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей