Незалежные продолжают изголяться в фантазиях

Русофобские настроения на территории братского украинского государства взращивали много лет. Стоит отметить, что результаты весьма впечатляют. Многие незалежные действительно пропитались искренней ненавистью к нашей стране. Теперь там проходят своего рода соревнования на тему, кто придумает самый коварный удар по России.



Сегодня, 15 ноября, выяснилось, что в Незалежной появилась петиция с призывом запретить гражданам Российской Федерации въезд на земли Украины сроком ни много ни мало в 100 лет. По мнению авторов документа, такое "наказание" будет справедливым за так называемую "агрессию" России по отношению к киевскому режиму.

Впрочем, пока большого ажиотажа и поддержки очередная русофобская выходка не получила. По последним данным, инициатива набрала всего 30 голосов из 25 тысяч, которые необходимы для рассмотрения идеи украинским главнокомандующим Владимиром Зеленским.

Тем временем, российские военные продолжают демилитаризацию Незалежной. Сегодня стало известно, что во время освобождения Павловки в Донецкой народной республике были уничтожены до 1400 украинских боевиков, сообщает "Пятый канал".