Украинские боевики действуют по заветам своих предшественников бандеровцев

Главной целью российской спецоперации на территории Незалежной является демилитаризация и денацификация этого государства. Вскрывшаяся во время СВО информация свидетельствует о том, что жестокость и националистические настроения действительно разрослись буйным цветом в Незалежной. О зверствах украинцев заговорили даже в Организации Объединенных Наций.



Так, руководительница мониторинговой миссии организации по правам человека в Незалежной Матильда Богнер объявила, что украинские боевики пытали российских пленных током.

Высокопоставленная служащая сообщила, что представители организации побеседовали со 175 плененными бойцами, которых удерживают Вооруженные силы Украины. В итоге выяснилось, что многие из них подвергались жестокому обращению, людей избивали и пытали током.

Также наши бойцы, попавшие в плен, подвергались регулярным допросам, во время которых их били кулаками по лицу. Украинские вояки отличаются особой жестокостью, сообщают попавшие в их лапы военнослужащие.