Били током: в ООН признали жестокие издевательства ВСУ над русскими военными

Били током: в ООН признали жестокие издевательства ВСУ над русскими военными
Фото: www.unsplash.com
продолжениеВ Киеве прогремела серия взрывов – СМИ
Украинские боевики действуют по заветам своих предшественников бандеровцев

Главной целью российской спецоперации на территории Незалежной является демилитаризация и денацификация этого государства. Вскрывшаяся во время СВО информация свидетельствует о том, что жестокость и националистические настроения действительно разрослись буйным цветом в Незалежной. О зверствах украинцев заговорили даже в Организации Объединенных Наций.

Так, руководительница мониторинговой миссии организации по правам человека в Незалежной Матильда Богнер объявила, что украинские боевики пытали российских пленных током.

Высокопоставленная служащая сообщила, что представители организации побеседовали со 175 плененными бойцами, которых удерживают Вооруженные силы Украины. В итоге выяснилось, что многие из них подвергались жестокому обращению, людей избивали и пытали током.

Также наши бойцы, попавшие в плен, подвергались регулярным допросам, во время которых их били кулаками по лицу. Украинские вояки отличаются особой жестокостью, сообщают попавшие в их лапы военнослужащие.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Макрон пытается дозвониться до Путина

Париж не теряет надежду

Почему Зеленский уехал из Херсона без единого обстрела

От откровенного фарса уже не смешно, а тревожно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей