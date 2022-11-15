В Киеве прогремела серия взрывов – СМИ

В Киеве прогремела серия взрывов – СМИ
Фото: www.unsplash.com
Также прилеты зафиксированы в Киевской области

Девятый месяц на территории украинского государства проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации киевского режима. После ряда жестких провокаций со стороны Украины Вооруженные силы Российской Федерации приступили к массированному обстрела территории Незалежной для того, чтобы вывести из строя военную инфраструктуру ВСУ. Сегодня, 15 ноября, местные издания заявили о новых взрывах на территории украинской столицы и области.

Незадолго до этого на землях Незалежной объявили воздушную тревогу. Были ли ракетные удары по территории украинского государства и имеются ли какие-то повреждения инфраструктуры, пока неизвестно. Некоторые украинские издания настаивают, что звуки взрывов связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Кроме того, в ряде украинских изданий также появилась информация о взрывах на территории Кривого Рога.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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