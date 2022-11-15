Массированные удары и обрыв электричества: что происходит на Украине

Массированные удары и обрыв электричества: что происходит на Украине
Фото: www.unsplash.com
Районные администрации сообщают о прилетах

Со второй половины дня 15 ноября в украинской прессе стала появляться информация о взрывах в разных областях страны. Местные администрации сообщают об обрывах электроснабжения и многочисленных прилетах.

О первых взрывах сообщили украинские журналисты из Киева и Киевской области. Позже стало известно, что в Кривом Роге также прогремела серия взрывов.

Спустя некоторое время власти Харьковской области заявили о массированных ударах по региону. Сообщается, что в Житомире и Харькове в некоторых районах пропало электричество. По заявлению местных администраций, один из ударов пришелся по объекту критической инфраструктуры.

Буквально через считанные минуты украинская пресса заявила, что половина Львова осталась обесточенной из-за массированных ударов по городу.

После серии взрывов на территории украинского государства в Киеве приняли решение ввести экстренное отключение света. Порядка половины жителей столицы остались без света. Спустя некоторое время прогремели взрывы в Ивано-Франковске. Также объекты энергетической инфраструктуры были разгромлены в Кировоградской области.

По мнению главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, массированные удары по объектам инфраструктуры Незалежной стали ответом на речь Зеленского на саммите Большой двадцатки.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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