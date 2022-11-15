Чеченский лидер готов к ликвидации врага

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал одним из главных лиц на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Сегодня, 15 ноября, лидер российского субъекта обозначил одно условие, без выполнения которого, по его мнению, никакие переговоры с украинскими властями невозможны.



Кадыров подчеркнул, что российским властям не о чем разговаривать с незалежными, пока полностью не ликвидированы все представители нацистов, а также продолжают существовать сатанисты и азовцы*.

Чеченский лидер заявил, что выступает резко против заседаний за переговорным столом до тех пор, пока представители перечисленных им преступных течений остаются в живых. Кадыров подчеркнул, что для начала нужно полностью уничтожить нацистов и сатанистов.

Также Кадыров заявил, что на его взгляд, главная задача Вооруженных сил Российской Федерации – довести специальную военную операцию до конца и реализовать поставленные перед ней цели: полная денацификация и демилитаризация украинского государства.

*организации запрещена на территории России