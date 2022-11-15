Поведение Вашингтона вызывает большие вопросы

Американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог убежден, что сегодня вашингтонская администрация абсолютно не заинтересована в победе киевского режима на полях развернувшегося в Незалежной конфликта. С таким заявлением отставной генерал Соединенных Штатов Америки выступил на одном из местных телеканалов.



"Я не думаю, что мы позволим победить", – сказал опытный военнослужащий, рассуждая о перспективах Киева выйти победителем из конфликта.

Американский военный подчеркнул, что при желании вашингтонская администрация могла обеспечить победу киевского режима. Однако по факту Соединенные Штаты отказались задействовать все доступные им средства для достижения нужного киевскому режиму результата.

Келлог напомнил, что Вашингтон далеко не сразу стал отправлять на Украину системы залпового огня HIMARS. Сегодня США весьма не охотно передают украинцам системы NASAMS. Все это, по мнению американского вояки, говорит о нежелании Вашингтона отдавать победу Киеву.

При этом американец поприветствовал решение российских властей перекинуть войска на левый берег Днепра. Вояка уверен, что со стратегической точки зрения это абсолютно верное решение.