Лидер подчеркнул, что давно предупреждал об этом Запад

Накануне польские СМИ сообщили, что под Люблином упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. И хотя официальные лица в Варшаве и Вашингтоне утверждают, что доказательств принадлежности боеприпасов войскам РФ на данный момент нет, в западных СМИ утверждают, что они были российскими. Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский.

В своем Telegram он отметил, что в этот же день с российской стороны последовал новый массированный удар по украинской энергосистеме.

"Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше", – заявил он.

По словам Зеленского, удар по европейским территориям со стороны ВС РФ был лишь вопросом времени. Президент заявил, что если после этого Москва останется безнаказанной, то подобные атаки России продолжатся. Из-за этого Запад должен действовать и сделать все, чтобы остановить российское руководство.

Глава Украины также отметил, что созвонился по поводу инцидента с главой Польши Анджеем Дудой, они обменялись имеющейся информацией, передает URA.RU.

В Пентагоне пока отказываются давать какие-то оценки произошедшему, поскольку отсутствуют конкретные факты, указывающие на причастность России, указывает телеканал "360". Как отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в данной ситуации рано говорить о задействовании в силу Пятой статьи НАТО.