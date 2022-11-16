В Киеве не могут поверить в случившееся

Американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили журналистам, что одна из упавших на территорию Польши ракет была украинской – ее выпустили из системы ПВО, стоящей на вооружении ВСУ, с территории Украины. Она должна была сбить российскую ракету, однако из-за неверного расчета траектории снаряды приземлились под Люблин.

Тем не менее, в Киеве категорически отвергают эту версию. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter написал, что эта информация, судя по всему, является частью конспирологического заговора со стороны России, сравнив произошедшее с катастрофой MH17. Он отказался верить и подтверждать версию американских чиновников, пытаясь объяснить все кознями Москвы.

Он также заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном о "российском терроре".

"Я подчеркнул, что реакция на то, что произошло в Польше, должна быть жесткой и принципиальной", – написал он.

Владимир Зеленский заявил, что уже провел по поводу инцидента переговоры с польским президентом Анджеем Дудой, передает "Свободная пресса". Он назвал произошедшее "существенной эскалацией", призвав страны Запада к наказанию России.