Президента строго отчитали американцы

Ситуация, которая возникла после падения ракеты на территорию Польши, серьезно озадачивает Вашингтон. Помимо напряжения и нестабильности, дополнительные проблемы создает украинский президент Владимир Зеленский, который сразу после инцидента сделал несколько жестких заявлений в адрес России.

Глава Украины указал, что Москва нанесла ракетный удар по польским территориям, отдельно назвав все "российским террором". Он потребовал скорейшего ответа со стороны НАТО.

Тем не менее, спустя время в Варшаве и Вашингтоне сообщили, что упавший снаряд был выпущен из украинской ПВО – до сих пор фактов, свидетельствующих против этой версии, предоставлено не было.

Вскоре после резкого заявления Владимира Зеленского в Киев позвонил советник президента США Джейк Салливан. Он попросил лидера выбирать выражения, когда он говорит о польском происшествии с ракетой, передает CNN со ссылкой на источники. Аналогичное обращение он адресовал и ко всем украинским чиновникам.

После этого президент Украины резко поменял риторику в отношении инцидента. Зеленский указал, что не уверен на 100%, что ракета была российской, хотя ранее утверждал обратное. Он призвал дождаться результатов расследования, прежде чем делать однозначные выводы.