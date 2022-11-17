Странному поведению Зеленского из-за инцидента в Польше нашлось объяснение

Странному поведению Зеленского из-за инцидента в Польше нашлось объяснение
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президента строго отчитали американцы

Ситуация, которая возникла после падения ракеты на территорию Польши, серьезно озадачивает Вашингтон. Помимо напряжения и нестабильности, дополнительные проблемы создает украинский президент Владимир Зеленский, который сразу после инцидента сделал несколько жестких заявлений в адрес России.

Глава Украины указал, что Москва нанесла ракетный удар по польским территориям, отдельно назвав все "российским террором". Он потребовал скорейшего ответа со стороны НАТО.

Тем не менее, спустя время в Варшаве и Вашингтоне сообщили, что упавший снаряд был выпущен из украинской ПВО – до сих пор фактов, свидетельствующих против этой версии, предоставлено не было. 

Вскоре после резкого заявления Владимира Зеленского в Киев позвонил советник президента США Джейк Салливан. Он попросил лидера выбирать выражения, когда он говорит о польском происшествии с ракетой, передает CNN со ссылкой на источники. Аналогичное обращение он адресовал и ко всем украинским чиновникам. 

После этого президент Украины резко поменял риторику в отношении инцидента. Зеленский указал, что не уверен на 100%, что ракета была российской, хотя ранее утверждал обратное. Он призвал дождаться результатов расследования, прежде чем делать однозначные выводы. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Гааге вынесли оправдательный приговор по делу MH17

Это коснулось только одного обвиняемого

России пора менять тактику спецоперации - Кедми

Действовать нужно еще жестче

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей