На Украине сделали заявление о решающей битве с Россией

На Украине сделали заявление о решающей битве с Россией
Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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ВСУ готовятся к наступлению

Экс-нардеп, а теперь военнослужащий 109-й бригады ТрО Егор Фирсов призвал украинских военных набраться сил, поскольку в ближайшее время ожидается решающая битва на донецком направлении. Его слова приводит "Политика страны". 

Других подробностей предстоящей конфронтации он не привел. Однако эксперты предположили, что речь может идти о наступлении ВСУ на Мелитополь и Бердянск, чтобы подобраться ближе к границе с Крымом – в случае успешного для украинской стороны исхода они могут перерезать сухопутный коридор на полуостров. Второй вариант, куда может быть направлен удар украинцев – это Мариуполь. 

Как пишет Telegram-канал, есть также предположение, что ВСУ захотят прорваться ближе к российским границам в направлении Донецка и Бахмута, чтобы совершить бросок к Азовскому морю. Но на данный момент эта задача вряд ли исполнима из-за большой концентрации российских войск в регионе. 

Источник: Политика страны • Требует проверки
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