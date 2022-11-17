ВСУ готовятся к наступлению

Экс-нардеп, а теперь военнослужащий 109-й бригады ТрО Егор Фирсов призвал украинских военных набраться сил, поскольку в ближайшее время ожидается решающая битва на донецком направлении. Его слова приводит "Политика страны".

Других подробностей предстоящей конфронтации он не привел. Однако эксперты предположили, что речь может идти о наступлении ВСУ на Мелитополь и Бердянск, чтобы подобраться ближе к границе с Крымом – в случае успешного для украинской стороны исхода они могут перерезать сухопутный коридор на полуостров. Второй вариант, куда может быть направлен удар украинцев – это Мариуполь.

Как пишет Telegram-канал, есть также предположение, что ВСУ захотят прорваться ближе к российским границам в направлении Донецка и Бахмута, чтобы совершить бросок к Азовскому морю. Но на данный момент эта задача вряд ли исполнима из-за большой концентрации российских войск в регионе.