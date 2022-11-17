Президент заявил, что Москву ждет расплата

Гаагский суд вынес вердикт по восьмилетнему разбирательсву в деле о малазийском боинге. В катастрофе признали виновными трех обвиняемых из четырех. Их заочно приговорили к пожизненному заключению и обязали выплатить компенсацию семьям пострадавших – всего более 16 млн евро. При этом Россию официально признали непричастной к произошедшему. Тем не менее, Владимир Зеленский считает, что Москва все же понесла наказание.

На своей странице в Twitter он написал, что решение по делу MH17 является важным, поскольку первые виновные в инциденте получили срок.

"Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям. Нужно развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", – заявил президент.

Российская сторона, в свою очередь, назвала решение суда в Гааге политическим заказом. В МИД РФ полагают, что так Запад продвигает в мировую повестку версию о причастности Москвы к крушению самолета. Дипломаты также напомнили, что все доводы, которые могли указывать на вину Киева в случившемся, были отвергнуты судом.