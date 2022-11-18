Куда делись деньги: в США требуют аудита расходов на Украину

Республиканцы получили возможность взяться за дело

Представители Республиканской партии США подготовили проект закона о масштабном аудите всех расходов, которые были затрачены на киевский режим в качестве поддержки.

Со скандальной инициативой выступила известная конгрессменша Марджори Тейлор Грин, передает телеканал RT.

Государственный деятель подчеркнула, что необходимо провести полную проверку по вопросу, куда на самом деле ушли выделенные украинским властям деньги, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Документ, который введет контроль выделения средств в кассу Незалежной, поддержали 10 однопартийцев Грин, добавляет телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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