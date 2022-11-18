Многие отлично понимают реальную сущность киевского режима

Тема возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом в последнее время обсуждается все более активно. Однако в Кремле уже заявили, что с режимом Зеленского сложно о чем-то говорить, так как у Киева семь пятниц на неделе – он ненадежный переговорщик. Жители Германии абсолютно согласны с такой оценкой нынешних украинских властей.



Своим мнением немцы поделились в комментариях к статье авторитетного местного издания Die Welt. Интернет-пользователи отмечают, что инцидент с подрывом ракет на территории Польши был использован киевским режимом ради того, чтобы вновь попытаться втянуть Евросоюз в конфликт с Россией.

"Мы тоже убедились в его ненадежности", "Кажется, у власти на Украине одни сумасшедшие", "Затягивание конфликта помогает Зеленскому набивать карманы миллиардами", – пишут раздосадованные немцы.

Тем временем, украинские боевики продолжают бесчинствовать. Как сообщает "Пятый канал", один из снарядов, недавно выпущенных Вооруженными силами Украины по Донецку, попал в школу.