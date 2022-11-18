В Германии с восторгом одобрили жесткое заявление Кремля об Украине

В Германии с восторгом одобрили жесткое заявление Кремля об Украине
Фото: www.unsplash.com
Многие отлично понимают реальную сущность киевского режима

Тема возможных мирных переговоров между Москвой и Киевом в последнее время обсуждается все более активно. Однако в Кремле уже заявили, что с режимом Зеленского сложно о чем-то говорить, так как у Киева семь пятниц на неделе – он ненадежный переговорщик. Жители Германии абсолютно согласны с такой оценкой нынешних украинских властей.

Своим мнением немцы поделились в комментариях к статье авторитетного местного издания Die Welt. Интернет-пользователи отмечают, что инцидент с подрывом ракет на территории Польши был использован киевским режимом ради того, чтобы вновь попытаться втянуть Евросоюз в конфликт с Россией.

"Мы тоже убедились в его ненадежности", "Кажется, у власти на Украине одни сумасшедшие", "Затягивание конфликта помогает Зеленскому набивать карманы миллиардами", – пишут раздосадованные немцы.

Тем временем, украинские боевики продолжают бесчинствовать. Как сообщает "Пятый канал", один из снарядов, недавно выпущенных Вооруженными силами Украины по Донецку, попал в школу.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
новости партнеров

Суд по делу MH17: какой вынесен вердикт

Всего по делу проходили четыре подозреваемых

На Киев летят "Шахиды": Зеленского принуждают к миру с помощью ракетной дипломатии

Украина снова под обстрелом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей