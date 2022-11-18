ВС РФ сокрушили военное управление и оборонный комплекс Украины

ВС РФ сокрушили военное управление и оборонный комплекс Украины
Фото: www.unsplash.com
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Накануне, 17 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации провели массированную атаку по стратегически важным объектам на территории украинского государства. Об этом сегодня сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Представители Министерства обороны рассказали, что массированные удары из высокоточного оружия были обрушены на ряд объектов военного управления киевского режима, а также оборонно-промышленный комплекс Незалежной. Более того, нанесен сокрушительный урон топливно-энергетической инфраструктуре государства, которая снабжала украинских вояк всем необходимым.

В оборонном ведомстве отдельно подчеркнули, что все поставленные командованием цели по массированной атаке были успешно достигнуты.

Кроме того, сегодня стало известно о важном прорыве на Донецком направлении. В народной республике был освобожден населенный пункт Опытное. Поселок удалось освободить от украинских боевиков в ходе наступательных действий Вооруженных сил России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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