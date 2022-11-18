Бывший украинский посол продолжает привлекать к себе внимание

Экс-посол Незалежной в Германии Андрей Мельник навсегда останется в памяти граждан ФРГ. Его скандальные заявления не раз выводили из себя простых жителей Германии. Очередное странное высказывание политика заставило немцев разнервничаться.



Потерявший высокий статус украинец обратился к берлинской администрации с требованием предоставить киевскому режиму немецкие системы противоздушной обороны. Однако простые жители страны уверены, что при удовлетворении данной просьбы их ждет весьма печальное будущее. Немцы вовсе не хотят "зимовать под российским градом ракет". Многие считают, что Берлин может доиграться, и военные действия перекинутся на территорию Евросоюза.

Немцы призывают к благоразумию местных власть имущих – жители Германии хотят сохранить мир и выступают против эскалации конфликта на территории украинского государства.

Более того люди напоминают, что Германия не обладает тем объемом вооружений, который требует от нее Киев.

"Какая-то шизофрения", "Его стоит игнорировать", "Попросите у других государств!" – негодуют немецкие интернет-пользователи.

Другие также резонно предложили Мельнику обратиться к собственному президенту и попросить Владимира Зеленского "не проигрывать деньги на фондовой бирже".