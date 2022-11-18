Правила есть правила

После нашумевшего падения украинских ракет С-300, попавших на территорию Польши, Киев начал обвинять в инциденте Российскую Федерацию. В ответ Североатлантический альянс публично поставил офис Владимира Зеленского на место, намекнув, что альянсу война с Россией не нужна. Банковая, однако, гнет прежнюю линию, упрямо выдавая ложь за истину.

Историю прокомментировал известный американский телеведущий Тревор Ноа, заявивший, что теперь, следуя всей логике событий, Североатлантическому альянсу следует развязать с Украиной войну за ракетный инцидент в Польше.

"Раз уж в НАТО признали, что ударившие по польской территории ракеты запустила не Россия, то у нас есть и хорошая новость, и плохая. Хорошая: войны с Россией не будет. Плохая: будет война с Украиной. Ну а как иначе? Ведь таковы правила", – сыронизировал ведущий.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября. Сначала в Польше заявили, что речь идет о российских снарядах, однако спустя сутки глава государства Анджей Дуда признал, что речь, по всей вероятности, идет об украинских ракетах, выпущенных ЗРК С-300, который состоят на вооружении украинских ракетных войск.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" указывает, что Зеленскому крайне важна поддержка альянса – Киев боится лишиться вливаний Запада, потому и продолжает гнуть линию о "российской ракете", упавшей на польской территории. Парадокс же в том, что изначально Банковой было достаточно принести публичные извинения перед Западом и Варшавой.