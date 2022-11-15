В Польше рухнули две ракеты: разведка США указывает на Россию

В Польше рухнули две ракеты: разведка США указывает на Россию
Кадр: YouTube
Инцидент не обошелся без погибших

Сегодня, 15 ноября, информационное пространство взорвали новости о том, что на территории Польши упали две ракеты. По имеющимся данным, в результате инцидента два человека погибли. Источник в разведке Соединенных Штатов Америки уже объявил, что ракеты могли быть российского происхождения.

Такую информацию публикует агентство Associated Press. Собеседник издания, который пожелал остаться анонимным, заявил, что инцидент можно трактовать как нарушение российскими ракетами границ Польши, которая, как известно, является членом Североатлантического альянса.

Впрочем, в Пентагоне уже подчеркнули, что измышления некоего источника в американской разведке не являются официальной позицией американских властей. Напротив, Минобороны США не поддерживает такую версию развития событий.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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