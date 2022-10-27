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Сегодня ночью, 27 октября, украинские боевики совершили очередную атаку на Крымский полуостров. Целью нападения со стороны Вооруженных сил Украины стала Балаклавская электростанция, расположенная в Севастополе.
Такими тревожными новостями с общественностью поделился глава города Михаил Развожаев. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что в результате провокации началось возгорание на одном из трансформаторов электростанции.
К счастью, этот энергетический блок проходил профилактику и не был подключен. Когда на место происшествия прибыли спасатели, огонь уже был потушен силами сотрудников ТЭС, отмечает телеканал "360".
Благодаря оперативной реакции и слаженной работе сотрудников станции серьезных последствий удалось избежать. Балаклавская ТЭС продолжает работу в штатном режиме, электроснабжение региона не нарушено. Пострадавших в инциденте нет.
А Украине придется пока справляться как-нибудь самой с этой проблемой