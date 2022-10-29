Удары каждые 15 минут: около Севастополя прошли бои

Удары каждые 15 минут: около Севастополя прошли бои
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Противник пытается атаковать с помощью БПЛА

Рано утром, 29 октября, ВСУ предприняли попытку совершить атаку с помощью беспилотников в районе Севастопольской бухты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев, добавив, что никакие объекты в городе поражены не были. 

На фоне атаки местные власти сообщили, что рейд в Севастополе был перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. 

Перед заходом украинских БПЛА в зону Черного моря с авиабазы в Сицилии вылетел американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он прибыл к месту атаки со стороны ВСУ и в течение несколих часов продолжал слежку. По мнению экспертов, он координировал действия украинцев.

Оцевидцы сообщили Readovka, что силы Черноморского флота активно отражали атаку противника – залпы около Севастопольской бухты были слышны с интервалом 10-15 минут. Задействованы системы ПВО и ВКС ЧФ. 

Известно, что некоторые беспилотники двигались под водой – их уничтожили с помощью вертолетов. 

Как позже пояснил губернатор, первые попытки атаки ВСУ были предприняты в 4:30 утра. Примерно до 10 утра российские военные сбивали украинские БПЛА. 

"Помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник", – пояснил Развозжаев.

По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Он также попросил очевидцев не выкладывать фото и видео происходящего, чтобы не помогать противнику понять работу системы защиты города. 

Источник: Readovka
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