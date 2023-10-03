Минобороны США не властно над всеми процессами, связанными с Киевом

Соединенные Штаты готовы к передаче дальнобойных ракет ATACMS, однако лишь после готовности президента Джо Байдена принять соответствующее решение. Один из источников в Пентагоне утверждает, что оборонное ведомство ждет воли Белого дома на отправку.

Помощник министра по вопросам материального и технического обеспечения Дуглас Буш уточнил, что украинские войска уже располагают пусковыми установками для ATACMS.

"Мы готовы к быстрым действиям. Если и когда президент это сделает, мы будем готовы", – заверил Буш западное агентство Bloomberg.

Согласно приведенным данным, ATACMS способны нести практически до тысячи кассетных боевых припасов с дальностью полета до 300 километров. Буш утверждает, что ВСУ могут за один пуск отправлять до шести единиц ракет даже за счет имеющихся установок.

До этого на Западе утверждали, что Владимир Зеленский уже заручился обещаниями Байдена передать пока что ограниченную партию ATACMS.

В Европе уже рассказали, что грозит Киеву при затягивании конфликта и окончательном исчерпании резерва, передает URA.ru.

А сам украинский лидер ранее решил зачем-то объявить, что 2 октября в Киев прибыли главы МИД абсолютно всех стран-членов Евросоюза. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", от поездки отказались главы МИД четырех стран из ЕС.