Киев не оставляет вероломных попыток напасть на наш полуостров

Вооруженные силы украинского государства на фронтах проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима терпят провал за провалом. Разумеется, такое положение дел весьма расстраивает власти Незалежной. Именно поэтому ВСУ не оставляют попытки напасть на земли России.



Так, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что сегодня ночью, 4 октября, украинские десантники ринулись к берегам Крымского полуострова. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Разумеется, непрошеных гостей во всеоружии ждали российские военные. Очередная вероломная попытка нападения закончилась фиаско, передает телеканал "360". Атаку отразили ВСК Российской Федерации.



В Министерстве обороны уточнили, что украинские десантники разместились на быстроходном боевом катере и трех гидроциклах. Боевики из Незалежной двигались в направлении мыса Тарханкут, добавляет информационный ресурс URA.RU.



Напомним, некоторое время назад всушники нанесли удар по штабу Черноморского флота в Крыму.

