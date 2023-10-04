Украинский десант ринулся к берегам Крыма

Украинский десант ринулся к берегам Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев не оставляет вероломных попыток напасть на наш полуостров

Вооруженные силы украинского государства на фронтах проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима терпят провал за провалом. Разумеется, такое положение дел весьма расстраивает власти Незалежной. Именно поэтому ВСУ не оставляют попытки напасть на земли России.

Так, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что сегодня ночью, 4 октября, украинские десантники ринулись к берегам Крымского полуострова. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Разумеется, непрошеных гостей во всеоружии ждали российские военные. Очередная вероломная попытка нападения закончилась фиаско, передает телеканал "360". Атаку отразили ВСК Российской Федерации.

В Министерстве обороны уточнили, что украинские десантники разместились на быстроходном боевом катере и трех гидроциклах. Боевики из Незалежной двигались в направлении мыса Тарханкут, добавляет информационный ресурс URA.RU.

Напомним, некоторое время назад  всушники нанесли удар по штабу Черноморского флота в Крыму.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник

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