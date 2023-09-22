ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Крыму

На место выехали оперативники

Глава Севастополя Развозжаев сообщил о новой атаке украинской армии. По предварительной информации, ВСУ удалось нанести удар по штабу Черномоского флота в Крыму.

"Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал он.

Сейчас на место выехали экстренные службы, информации о пострадавших нет. Журналисты ТАСС сообщают, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к мечту ЧП едет большое количество скорых.

Развозжаев также призвал местное население не выкладывать фото и видео с места происшествия и сохранять спокойствие. По его словам, сохраняется вероятность новых ударов, поэтому он призвал людей не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

Накануне, 21 сентября, украинцы предприняли массированную атаку на Крымский полуостров. Сообщалось, системам ПВО удалось сбить порядка 20 дронов. Украинская сторона заявляла, что задействовала в нападении ракеты "Нептун".

В прошлом году ВСУ предпринимали попытки атак на штаб ЧФ РФ в Севастополе. Они привели к несерьезным разрушениям здания.