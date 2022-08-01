Он полагает, что дрон запустили не украинцы

Утром, 31 июля, по штабу Черноморского флота России в Севастополе был нанесен удар беспилотником, в результате которого пострадали шесть человек. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе и "Украиной.ру" предположил, что БПЛА прилетел вовсе не со стороны Украины – на это, по его словам, указывает пара интересных аспектов.

Первый касается данных о масштабах повреждений после взрыва. Официальные источники заявляют, что они были незначительными. Это, указал Леонков, может говорить о том, что беспилотник собирали вручную и привязали к нему взрывчатку. Какую именно – установит следствие. Ею может оказаться ВОГ или граната. Второй аспект – отсутствие реакции со стороны защитных систем.

"Сам факт говорит о том, что запускали его неподалеку. Беспилотник был такого размера, что ПВО его не заметила", – подчеркнул он.

Эксперт полагает, что это может говорить о наличии в Крыму диверсионных групп. Необязательно они будут состоять из ВСУ. Это могут быть, к примеру, люди, которые сочувствуют Украине. Леонков напомнил, что ранее ФСБ неоднократно предотвращала деятельность подобных ячеек.

Аналогичного мнения придерживается сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, сейчас полуостров защещн надежнее Вашингтона, поэтому внешний удар по штабу ЧФ маловероятен. Скорее всего атака является внутренней диверсией, направленной на дистабилизацию психологического состояния граждан.