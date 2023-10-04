Действия Незалежной раздражают китайцев

Украинское государство продолжает наживать врагов по всему миру. Недавнее заявление Киева о внесении ряда китайских нефтегазовых предприятий в список "спонсоров войны" взывало волну негодования в Пекине. Китайские власти весьма недовольны тем, что вытворяют руководители Украины.



В Пекине заявили, что выступают резко против решения киевской администрации. Подобного рода действия в Поднебесной рассматривают как крайне недружественный шаг. Соответствующей информацией поделились в пресс-центре главного внешнеполитического ведомства Китая.



Так, ранее стало известно о решении киевской администрации внести в "черный лист" три крупных китайских предприятия – CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation. Причиной послужило сотрудничество компаний с нашей страной.

"Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список", – отвесили оплеуху Киеву в китайском министерстве.

К слову, ранее стало известно, что Вашингтон использует Украину для подготовки к борьбе с Россией и Китаем.

