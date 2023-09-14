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Конфликт на территории украинского государства продолжается. Как известно, именно западные кураторы во многом ответственны за развязывание и затягивание боевых действий. По мнению ряда экспертов, Вашингтон сделал Украину своего рода полем для военных экспериментов.
Любопытной выглядит недавно появившаяся информация: сообщается, что американцы используют украинский конфликт для того, чтобы изучить методы радиоэлектронной борьбы для дальнейшего противодействия России и Китаю, передает канал RT.
ВСУ тем временем продолжают бить по мирным городам. За утром 14 сентября украинские боевики девять раз обстреляли село в Курской области, сообщает телеканал "360".
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