Вашингтон везде преследует свою выгоду

Конфликт на территории украинского государства продолжается. Как известно, именно западные кураторы во многом ответственны за развязывание и затягивание боевых действий. По мнению ряда экспертов, Вашингтон сделал Украину своего рода полем для военных экспериментов.



Любопытной выглядит недавно появившаяся информация: сообщается, что американцы используют украинский конфликт для того, чтобы изучить методы радиоэлектронной борьбы для дальнейшего противодействия России и Китаю, передает канал RT.



ВСУ тем временем продолжают бить по мирным городам. За утром 14 сентября украинские боевики девять раз обстреляли село в Курской области, сообщает телеканал "360".

