Киев срочно запросил у НАТО запрещенные бомбы

Киев срочно запросил у НАТО запрещенные бомбы
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия обрушила ракетный "дождь" на позиции ВСУ у Донецка: видео
Украина требует расширения военной помощи

Украинское руководство запрашивает у Соединенных Штатов снаряды "земля-земля", несмотря на то, что ранее Белый дом исключал поставки кассетных припасов для Киева. Однако режим Владимира Зеленского вновь запрашивает у американской стороны запрещенные боеприпасы, которые необходимы ВСУ для проведения воздушных атак с помощью беспилотников, пишет Reuters, ссылаясь на источники в палате представителей США.

"Свободная Пресса" уточняет, что речь, в частности, идет о МК-20 – неуправляемой кассетной бомбе, в режиме свободного падения поражающей бронетанковую технику. 

Киев направил Штатам запрос о кассетных припасах в дополнение к общей просьбе о новой военной помощи, куда вошли 155-миллиметровые артбоеприпасы, передает URA.ru.

Украинская сторона призывает американский конгресс добиться от Белого дома положительного решения, хотя пока что администрация Джо Байдена настроена скептически из-за угроз в отношении гражданского населения, пишет "Общественная служба новостей".

Осенью 2022 года стало известно, что Киев направил запрос о предоставлении осколочных артприпасов "земля-земля". В итоге снаряды были отправлены турецкой стороной, хотя Украина опровергла информацию о предоставлении припасов Анкарой.

Источник: Reuters • Требует проверки
новости партнеров

Зеленский готов "отбить" Бахмут с помощью резервов ВСУ

Президент Украины нашел средство для сохранения своего рейтинга

В "бахмутском котле" осталась огромная группировка ВСУ в 10 тысяч человек

Противник не может уже надеяться на снабжение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей