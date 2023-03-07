Украина требует расширения военной помощи

Украинское руководство запрашивает у Соединенных Штатов снаряды "земля-земля", несмотря на то, что ранее Белый дом исключал поставки кассетных припасов для Киева. Однако режим Владимира Зеленского вновь запрашивает у американской стороны запрещенные боеприпасы, которые необходимы ВСУ для проведения воздушных атак с помощью беспилотников, пишет Reuters, ссылаясь на источники в палате представителей США.

"Свободная Пресса" уточняет, что речь, в частности, идет о МК-20 – неуправляемой кассетной бомбе, в режиме свободного падения поражающей бронетанковую технику.

Киев направил Штатам запрос о кассетных припасах в дополнение к общей просьбе о новой военной помощи, куда вошли 155-миллиметровые артбоеприпасы, передает URA.ru.

Украинская сторона призывает американский конгресс добиться от Белого дома положительного решения, хотя пока что администрация Джо Байдена настроена скептически из-за угроз в отношении гражданского населения, пишет "Общественная служба новостей".

Осенью 2022 года стало известно, что Киев направил запрос о предоставлении осколочных артприпасов "земля-земля". В итоге снаряды были отправлены турецкой стороной, хотя Украина опровергла информацию о предоставлении припасов Анкарой.