Уничтожено два пункта дислокации ВСУ

Штурмовая авиация российских ВКС атаковала базы противника в донецком направлении – как отмечает источник, речь идет о скоплении военной техники и опорных пунктах вооруженных сил Украины в районе Авдеевки.

Авиация нанесла серию ракетных ударов, в результате чего были уничтожены два пункта дислокации ВСУ. Противник понес ощутимые потери: украинская сторона потеряла девять бойцов, около двух десятков получили ранения.

Удалось уничтожить танк, спецавтомобиль и два бронеавтомобиля.

Телеканал "360" сообщает, что мобильные группы ВДВ ведут разведку переднего края противника, выявляя его огневые средства с точками, а также определяя местонахождение артиллерии ВСУ.