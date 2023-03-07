Россия обрушила ракетный "дождь" на позиции ВСУ у Донецка: видео

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Штурмовая авиация российских ВКС атаковала базы противника в донецком направлении – как отмечает источник, речь идет о скоплении военной техники и опорных пунктах вооруженных сил Украины в районе Авдеевки.
Авиация нанесла серию ракетных ударов, в результате чего были уничтожены два пункта дислокации ВСУ. Противник понес ощутимые потери: украинская сторона потеряла девять бойцов, около двух десятков получили ранения.
Удалось уничтожить танк, спецавтомобиль и два бронеавтомобиля.
Телеканал "360" сообщает, что мобильные группы ВДВ ведут разведку переднего края противника, выявляя его огневые средства с точками, а также определяя местонахождение артиллерии ВСУ.
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