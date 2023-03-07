До сдачи Бахмута остаются считанные дни - полковник НАТО

До сдачи Бахмута остаются считанные дни - полковник НАТО
Фото: NYT
Украина уже вывела технику

Российские войска в самое ближайшее время освободят Бахмут – украинские подразделения уже успели вывести из города основную часть группировки, утверждает полковник австрийской армии Маркус Райснер.

По оценке военного эксперта, ВСУ начали уходить из города еще в феврале. Украинская сторона успела вывести тяжелую технику – теперь Киев пытается успеть вывести личный состав.

Именно из-за давления российских сил в Бахмуте, указывает Рейснер, Украина так и не смогла организовать наступление в мелитопольском направлении, которое Генштаб ВСУ готовил на конец 2022 года.

Теперь же ВСУ готовятся к сдаче Бахмута, где уже успели подорвать несколько важнейших мостов для того, чтобы помешать продвижению российской армии. В нескольких километрах от города сформирована оборонительная линия, которая проходит в пределах Часового Яра (расположенного в 17 километрах от самого Бахмута). Здесь ВСУ пытаются занять позиции.

Agence France Presse же утверждает, что украинские войска отступают из города малыми группами по разбитым дорогам, что делает украинским солдат идеальной мишенью для российской артиллерии, передает телеканал "360".

Тем временем офицерские чины ВСУ делают заявления, идущие в разрез с риторикой Киева – офицер 95 ОДШБ Украины утверждает, что ВСУ растратили свой наступательный потенциал, отмечает RT.

Источник: RND ✓ Надежный источник
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