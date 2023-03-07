Киев готовится к наступлению: названо место массированного удара ВСУ

Противник уже стягивает артиллерию

Комбат Александр Ходаковский сообщил в телеграм-канале, что украинская сторона усиленно готовится к наступлению на запорожском направлении. По словам военного эксперта, пока что у разведки нет информации по дальнейшей цели ВСУ, однако, с большой долей вероятности, противник нацелится на Мелитополь.

Такая цель, уверен комбат, наверняка, по предположению Киева, подорвет моральный дух российской армии – а вместе с тем и "разорвет логистику". Украинские войска стягивают на указанное направление американские РСЗО HIMARS.

По словам Ходаковского, ВСУ изо всех сил пытаются удержать Бахмут, где теряют до батальона в неделю.

"Я отдаю должное и противнику: если бы мы демонстрировали подобное упорство в обороне – история этой войны писалась бы несколько иначе. Они считают, что защищают свою землю – до нас, похоже, эта истина еще не дошла", – высказался комбат.

По словам советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Яна Гагина, ВСУ отступают из Бахмута по проселкам. Российская артиллерия уже работает в городе, уточняет телеканал "360".

Под Авдеевкой ВСУ пытаются отбиться от наступления россиян: 122-мм самоходки бьют по подразделениям украинских войск, к которым пытается пробиться пехота. Артиллерия постепенно обхватывает город со всех сторон, меняя расчеты, передает "Пятый канал".