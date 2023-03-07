Появились новые доказательства пагубного пристрастия главы Украины

Известная телеведущая Дана Борисова утверждает, что молодость была у нее бурная. Когда-то ее даже пригласили во Львов на отвязную вечеринку, среди гостей которой был будущий украинский президент Владимир Зеленский.

Борисова вспомнила, что 18 лет назад она должна была появиться на мероприятии в образе Снегурочки. Ночь, проведенная в компании украинцев, стала для нее "самой страшной в жизни", что пришлось даже сбежать из Львова. По ее словам, все участники вечеринки к ее приезду были уже в нетрезвом виде.

Через время к ней подошел друг Зеленского и предложил ведро "снега". Тогда телеведущая была еще далека от наркотиков и не сразу поняла, на что намекает мужчина. Ее подвели к елке, где она увидела ведерко на 5 литров, доверху заполненное белым порошком. По словам Борисовой, экспозиции особое внимание уделял и Владимир Зеленский.

"Он в сторонке не стоял, к ведру тоже подходил, как и все, активно дегустировал", – заявила звезда.

Телеведущая утверждает, что у украинцев ни одни съемки передач не обходились без употребления наркотиков – они вели себя в этом плане более открыто, в отличие от российского шоу-бизнеса. Сейчас, уверена Борисова, Зеленский так и не смог избавиться от зависимости.

*употребление наркотиков вредит здоровью