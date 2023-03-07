Ситуация в Бахмуте привела президента к бедствию

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор утверждает, что военные генералы США постоянно посылают Владимиру Зеленскому сигналы бедствия, однако украинский лидер категорически отказывается к ним прислушиваться.

Полковник утверждает, что украинская сторона в конфликте уже потеряла порядка 200 тысяч военных. Во многом количество жертв связано с числом погибших из-за обороны Бахмута (Артемовска). Американское руководство пытается вразумить Зеленского, уговорив на отступление из города. Взамен ВСУ смогли бы установить новую линию обороны и продолжить сражаться, но глава Украины от этого решения отказывается.

По словам Макгрегора, сейчас Владимир Зеленский находится в очень тяжелом положении, поскольку резервов осталось мало, как и вооружения, а все лучшие солдаты давно погибли. На этом фоне он перебрасывает на передовую стариков, подростков и женщин, что по своей сути является отчаянным шагом.

"Зеленский фактически говорит всем: "Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено"",

– считает военный из США.