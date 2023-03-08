Куда будет наступать Россия после взятия Бахмута

Близится освобождение Донбасса

Эксперты из Американского института изучения войны (ISW) считают, что после завершения операции по освобождению Бахмута российские войска выберут одно из двух направлений для дальнейшего наступления на позиции Киева.

Вероятнее всего, считают специалисты, параллельное развитие наступление в обоих направлениях – довольно затруднительная задача для российских войск.

Так, ВС России могут продвинуться по трассе Т0504 в Константиновку, расположенную в двадцати километрах от Бахмута, либо по Е40 в направлении Славянска и Краматорска. Оба направления друг другом не поддерживаются, и для шансов на успех придется отдавать приоритет одному из двух вариантов.

"Хотя российское командование неоднократно "распыляло" силы по нескольким направлениям наступления на протяжении всей операции. Украинские силы также сильно укрепили обе эти дороги", – говорится в материале.

По ряду данных, вся восточная часть Бахмута уже контролируется "вагнеровцами".