Политолог сделал громкое заявление

Глава центра исследований концерна "Алмаз-Антей" Алексей Подберезкин заявил, что российским войскам хватит всего пары недель, чтобы расправиться с основной частью украинских зенитно-ракетных комплексов и бронетанковой техникой, переданной Западом.

Подберезкин напомнил, что американские ЗРК Patriot не обладают автономностью – одна батарея не представляет из себя эффективной боевой единицы и не способна работать без связки. В сравнении с С-400 и "Буками" система значительно уступает в параметрах.

"Как сказал мне один из разработчиков "Калибров" в "Алмаз-Антее" - "сожжем за 2 недели", – заявил политолог.



"Леопарды" же – довольно значимая и серьезная задача для артиллерии. Батальон таких танков уже представляет из себя "заметное явление".

Однако, указывает политолог, украинским войскам для массового содержания западной техники требуется ремонтная база с квалифицированными кадрами – тут у ВСУ проблем куда больше.

В зону СВО на запорожское направление переброшен отряд специального назначения с вертолетами Ми-8АМТШ-ВН, выявляющий и ликвидирующий наземную бронетехнику противника.