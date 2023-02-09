ВС РФ готовятся разбомбить десять танков НАТО одним ударом

Необходимая техника уже переброшена в сторону Украины

Несколько дней назад в зону СВО перебросили отряд спецназначения ВС РФ в сторону Запорожья. Его основная цель – выявлять и ликвидировать тяжелую технику на земле. Для этого будут использовать вертолеты Ми-8АМТШ-ВН по прозвищу "Сапсан", которые оснастили ракетами "Гермес-А".

Эксперт Дмитрий Корнев рассказал, что в перспективе они могут уничтожить до десяти танков типа Leopard или Abrams, поскольку вертолеты уже смогли себя хорошо зарекомендовать в боевых действиях.

"Модернизация техники была проведена с учетом опыта ее боевого применения в Сирии. Первые испытания Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан" прошли в 2020 году и отлично себя зарекомендовали", – приводит его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По его словам, "Сапсаны" могут автоматически засекать запуск ракет и создавать для них помехи. Однако к такому российскому вооружению нужно относится трепетно, поскольку они хорошо работают под прикрытием ПВО.

Корнев отметил, что для достижения лучшего эффекта от использования вертолетов нужно бесперебойно поставлять в зону СВО ПТУР "Атака".

