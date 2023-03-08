The Economist: Украина готовит весенний контрудар по ВС РФ при поддержке НАТО

Альянс накачивает Киев оружием

Обозреватель The Economist заявил, что Запад начал резко расширять поставки военной помощи украинской армии, которая готовится к весеннему наступлению. Сейчас Киев пытается всеми силами удержать Бахмут, параллельно готовясь к контрнаступательному удару.

Так, Запад решил отправить на Украину два батальона с немецкими "Леопардами 2". Три дивизиона с прошедшими ремонт "Леопардами" первой модели отправят датчане, немцы и голландцы. Лондон решил поставить на помощь Киеву роту из четырнадцати "Челленджеров".

Восточный блок Североатлантического альянса отправляет на помощь украинской армии советские Т-72. Только Польша передала украинским соседям более двух сотен танков.

Вашингтон обещает передать ВСУ три десятка "Абрамсов". Однако конкретная дата начало поставок еще неизвестна – администрация Белого дома еще не решила вопрос.