The Economist: Украина готовит весенний контрудар по ВС РФ при поддержке НАТО

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Обозреватель The Economist заявил, что Запад начал резко расширять поставки военной помощи украинской армии, которая готовится к весеннему наступлению. Сейчас Киев пытается всеми силами удержать Бахмут, параллельно готовясь к контрнаступательному удару.
Так, Запад решил отправить на Украину два батальона с немецкими "Леопардами 2". Три дивизиона с прошедшими ремонт "Леопардами" первой модели отправят датчане, немцы и голландцы. Лондон решил поставить на помощь Киеву роту из четырнадцати "Челленджеров".
Восточный блок Североатлантического альянса отправляет на помощь украинской армии советские Т-72. Только Польша передала украинским соседям более двух сотен танков.
Вашингтон обещает передать ВСУ три десятка "Абрамсов". Однако конкретная дата начало поставок еще неизвестна – администрация Белого дома еще не решила вопрос.
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