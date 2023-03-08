Кедми назвал единственный способ победить Украину

Кедми назвал единственный способ победить Украину
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Боевые действия на истощение противника заранее обречены на провал

Политолог Яков Кедми рассказал о тактике, которая позволит гораздо раньше завершить специальную операцию на Украине. Аналитик сообщил, что одна из основных задач – не допустить вступления в конфликт Польши.

Сделать это можно только одним способом, уверен Кедми: перенести театр военных действий на другие направления, которые все, в отличие от Донбасса, напоминают только "перестрелки". Подобными маневрами, считает политолог, победы никогда не достичь.

Ведение боевых конфликтов исключительно на истощение противника, полагает военный эксперт – провальная тактика, которая никогда не приводит к победе. Побеждает тот, кто ведет более активные действия.

"Наступающий – тот, на чьей стороне инициатива. Выдавливание противника – не путь к победе", – высказал мысль Кедми.

Специалист указал, что за год боевых действий на Украине российские войска удалось усилить – средств и сил у армии вполне достаточно для того, чтобы обеспечить наступление на критических участках.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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