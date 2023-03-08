Президент спасает свой политический рейтинг жизнями украинцев

Командующий сухопутными силами ВСУ генерал Александр Сырский, наведавшийся в очередной раз в Бахмут, объявил во время награждения бойцов, что Генеральный штаб Украины готовит против России "цугцванг".

Метящий на место главкома Сырский уточнил для понимания обывателей, что речь идет о шахматном приеме, при которой любой ход приводит к еще большему ухудшению для положения оппонента.

Сырский, к слову, отказывается от посещения непосредственной линии боевого соприкосновения – в основном генерал появляется в тщательно защищенных бункерах и центрах управления вокруг самого Бахмута. Восточная часть города полностью занята российскими войсками.

Киев бросает уже прибывшую западную технику на бахмутское направления – для администрации Владимира Зеленского жизненно важно удержать город, чтобы затем использовать медийную историю для противостояния с главкомом ВСУ Валерием Залужным, быстро набирающим популярность на Украине. Таким образом, речь идет исключительно о спасении политического рейтинга для Зеленского.

Сам президент Украины уже сообщил для CNN, что Киев идет на все, чтобы не допустить окружение города, "пока получает оружие". Как пишет "Украина.ру", город стал для Зеленского "личным Сталинградом".