Для этого НАТО обеспечило украинского лидера щедрой порцией позора перед миром

Соединенные Штаты и Европа, судя по событиям недавних дней, готовят план по смещению действующего украинского лидера Владимира Зеленского на более компромиссную и адекватную фигуру, пишут журналисты. И рано или поздно пост займет человек совершенно иного характера.

В материале dikGAZETE говорится, что еще совсем недавно Елена Зеленская туманно намекала, что супруг может оставить пост. А инцидент с чествованием нациста СС в Канаде еще больше прибавил Зеленскому непопулярности в глазах западных обывателей.

После череды отставок, последовавших после инцидента, а также публичных извинений премьера Канады Джастина Трюдо Киев продолжает молчать, не зная, в какую сторону податься. Автор материала считает, что тиражирование скандала может проходить по иной причине – чтобы форсировать уход Зеленского, который вдруг успел полюбить власть.

"Основная часть истеблишмента Запада не проявляет той заинтересованности в поддержке Украины и Зеленского. Единственное желание – сбыть больше оружия и получить больше прибыли. Вполне возможно, что в глазах всего мира Зеленскому готовят замену", – пишет автор.

А бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что в отсутствие военной поддержки Запада, которая постепенно снижается, ВСУ обречены на поражение, а Киев подпишет капитуляцию.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что израильский МИД решил воздержаться от комментирования ситуации с чествованием украинского нациста СС на выступлении Зеленского в Канаде.