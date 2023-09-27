Запад начал искать замену надоевшему Зеленскому - СМИ

Запад начал искать замену надоевшему Зеленскому - СМИ
Владимир Зеленский. Фото: Sean Kilpatrick/www.globallookpress.com
Для этого НАТО обеспечило украинского лидера щедрой порцией позора перед миром

Соединенные Штаты и Европа, судя по событиям недавних дней, готовят план по смещению действующего украинского лидера Владимира Зеленского на более компромиссную и адекватную фигуру, пишут журналисты. И рано или поздно пост займет человек совершенно иного характера.

В материале dikGAZETE говорится, что еще совсем недавно Елена Зеленская туманно намекала, что супруг может оставить пост. А инцидент с чествованием нациста СС в Канаде еще больше прибавил Зеленскому непопулярности в глазах западных обывателей.

После череды отставок, последовавших после инцидента, а также публичных извинений премьера Канады Джастина Трюдо Киев продолжает молчать, не зная, в какую сторону податься. Автор материала считает, что тиражирование скандала может проходить по иной причине – чтобы форсировать уход Зеленского, который вдруг успел полюбить власть. 

"Основная часть истеблишмента Запада не проявляет той заинтересованности в поддержке Украины и Зеленского. Единственное желание – сбыть больше оружия и получить больше прибыли. Вполне возможно, что в глазах всего мира Зеленскому готовят замену", – пишет автор.

А бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что в отсутствие военной поддержки Запада, которая постепенно снижается, ВСУ обречены на поражение, а Киев подпишет капитуляцию.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что израильский МИД решил воздержаться от комментирования ситуации с чествованием украинского нациста СС на выступлении Зеленского в Канаде.

Источник: dikGAZETE • Требует проверки
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