Киевский режим рушится на глазах

Руководство украинского государства продолжает хорохориться, однако большинству адекватных экспертов давно понятно, что песенка киевского режима спета. В Германии раскрыли истинные причины того, почему Вооруженные силы Незалежной терпят поражение.



Экспертным мнением поделился известный немецкий журналист Юлиан Репке, сообщает информационный ресурс "Свободная пресса". Аналитик указал, что украинская армия продолжает терять свои лучшие кадры.



Немец пояснил, что бойцам Незалежной недостает профессионализма – даже подготовки при участии инструкторов из Североатлантического альянса оказалось недостаточно, приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"У них (украинцев – Прим. ред.) гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно", – заявил журналист, ссылаясь на опрошенных военных экспертов из Польши.

Репке пояснил, что главная проблема Киева заключается в нехватке живой силы, а вовсе не в отсутствии должного количества западной военной техники, передает телеканал "360".



К слову, ранее известный американский журналист Такер Карлсон назвал главное отличие России от Украины.

