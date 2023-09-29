Пристрелили сослуживца ради сдачи в плен – всплыла жуткая история о ВСУ

Пристрелили сослуживца ради сдачи в плен – всплыла жуткая история о ВСУ
Фото: www.unsplash.com
В рядах украинского противника творятся страшные вещи

Положение дел бойцов украинской армии оставляет желать лучшего. Многие понимают, что продолжение боевых действий не принесет Киеву победу, однако уничтожит еще немало украинских военных. Именно поэтому незалежные часто пытаются поднять белый флаг. Всплыла жуткая история о сдаче украинцев в плен российской армии.

Леденящей душу информацией поделился подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Высокопоставленный представитель республики рассказал, что на территории ЛНР два украинских вояки были вынуждены пустить пулю в лоб третьему для того, чтобы попасть в вожделенный российский плен.

Сообщается, что кровавый инцидент произошел во время работы нашей артиллерии по опорному пункту противника в районе села Новоселовское.

"При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами", – рассказал подполковник.

Позже также выяснилось, что человек, которого пристрелили его сослуживцы, участвовал в бесчинствах боевиков в Донбассе и лично пытал схваченных в ЛНР людей.

К слову, ранее немецкий эксперт раскрыл секрет провала Вооруженных сил Незалежной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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