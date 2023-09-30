Миллиарды долларов сгорают в огне

Соединенные Штаты опасаются уничтожения дорогостоящего вооружения, переданного Украине, считает военный аналитик Драго Босник. Пентагон паникует, наблюдая, что миллиарды долларов, заплаченные налогоплательщиков, горят на полях.

По словам специалиста, зарубежные медиа пытались продвинуть нарратив о превосходстве западного вооружения над российской техникой, что, как показало время, сильно расходилось с действительностью.

Существенным преимуществом западная бронетехника так и не смогла обеспечить для ВСУ. При этом украинская армия по-прежнему использует советское оружие.

"Эквиваленты, предлагаемые Западом, эффективны на "неделях моды" и в Голливуде", – высказался аналитик.

Вот уже несколько месяцев украинские войска пытаются прорвать оборонительную линию россиян в направлениях южнодонецкого, Артемовска и Запорожщины. При этом на Западе указывают на эффективность российских укрепительных линий и сооружений – а также минных полей, из-за которых украинские войска несут огромные потери.

А до этого сообщалось, что громкое и своевольное поведение Зеленского, который вдруг сменил свою риторику в отношении партнеров на более жесткую, побуждает Запад сменить президента Украины.