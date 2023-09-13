Многие предсказания провидца уже сбылись

Знаменитый старец Зосима еще при жизни стал православным символом Донбасса. Выдающийся религиозный деятель, обладающий даром предвидения, покинул этот бренный мир в 2002-м году. Однако наследие с его пророчествами до сих пор будоражит умы людей.



Так, мудрый старец предсказал неожиданное завершение конфликта, развернувшегося между Россией и Украиной. По мнению Зосима, в конце столкновений мощный удар по украинской столице нанесут силы Североатлантического альянса. Об этом рассказывал насельник Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, иеромонах Феофан – покойный мудрец поведал о своем пророчестве в личной беседе с Феофаном.



Так, Зосима предвидел, что сначала возглавляемые американцами вояки будут бить по Донецку, а с течением времени и по Киеву. Толкователи считают, что речь идет об украинских боевиках, которых наша армия вытеснит из Киева в западные земли Незалежной. Там они объединят свои усилия с блоком НАТО и будут бить по освобожденному русскими Киеву.



При этом старец был уверен, что несмотря на тяжелые испытания, в конце концов наша страна одержит победу в затянувшемся конфликте. Однако разгром врага не будет легким: России придется пройти через тяжелые испытания и лишения. Но в конце концов, победа будет за нами.

К слову, ранее всплыла неизвестная записка Жириновского с тайным пророчеством.

