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Знаменитый старец Зосима еще при жизни стал православным символом Донбасса. Выдающийся религиозный деятель, обладающий даром предвидения, покинул этот бренный мир в 2002-м году. Однако наследие с его пророчествами до сих пор будоражит умы людей.
Так, мудрый старец предсказал неожиданное завершение конфликта, развернувшегося между Россией и Украиной. По мнению Зосима, в конце столкновений мощный удар по украинской столице нанесут силы Североатлантического альянса. Об этом рассказывал насельник Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, иеромонах Феофан – покойный мудрец поведал о своем пророчестве в личной беседе с Феофаном.
Так, Зосима предвидел, что сначала возглавляемые американцами вояки будут бить по Донецку, а с течением времени и по Киеву. Толкователи считают, что речь идет об украинских боевиках, которых наша армия вытеснит из Киева в западные земли Незалежной. Там они объединят свои усилия с блоком НАТО и будут бить по освобожденному русскими Киеву.
При этом старец был уверен, что несмотря на тяжелые испытания, в конце концов наша страна одержит победу в затянувшемся конфликте. Однако разгром врага не будет легким: России придется пройти через тяжелые испытания и лишения. Но в конце концов, победа будет за нами.
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